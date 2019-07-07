موعد مباراة مدغشقر والكونغو الديمقراطية في ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية

يواجه منتخب مدغشقر الذي يشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية للمرة الأولى في تاريخه، نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية يوم الأحد 7 يوليو في الساعة السادسة مساءً على ستاد الإسكندرية، في إطار الدور ال16 من البطولة.





وصعد منتخب الكونغو الديمقراطية كثالث المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، بعد الفوز على منتخب زيمبابوي برباعية نظيفة، والهزيمة أمام منتخبي أوغندا ومصر.





بينما تأهل منتخب مدغشقر لدور ال16 بعد تصدر المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، بعد الفوز على منتخبي نيجيريا وبوروندي، والتعادل مع منتخب غينيا.





وسوف تذاع جميع مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 عبر قناة تايم سبورت على التلفزيون المصري الأرضي، وعلى قناة بين سبورت ماكس 1 و 2 HD عبر قمري النايل سات والعرب سات.





كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة منتخب مدغشقر ضد منتخب الكونغو الديمقراطية في ثمن نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية عبر موقع الفجر الرياضي.

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