ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"التموين" توقع 8 عقود اليوم لإنشاء مراكز تجارية وأسواق بالمحافظات

الأحد 07/يوليه/2019 - 03:46 ص
التموين توقع 8 عقود اليوم لإنشاء مراكز تجارية وأسواق بالمحافظات
وزارة التموين والتجارة الداخلية
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
توقع وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية اليوم الاحد  8 عقود مع المستثمرين،  لإنشاء مناطق لوجستية ومراكز تجارية فى العديد من المحافظات بقيمة 23 مليار جنيه من خلال مطورين مصريين وخليجيون.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى اكدت فيه  وزارة التموين والتجارة الداخلية،  على تذليل أى عقبات تواجه المستثمرين خلال إنشاء المناطق اللوجستية والتوسع فى السلاسل التجارية الكبرى على أن يتم طرح الفرص الاستثمارية بمرافق كاملة وتراخيص، وفترة سماح، حتى يتمكن المستثمر من تنفيذ مشروعاته المتفق عليها بشكل فورى دون أى عقبات تواجههم.
 
وأكدت الوزارة أنه يتم اتخاذ الإجراءات للتسهيل على المستثمرين منها، أن تكون الأراضى، مقيمة بطريقة اقتصادية مع الأخذ فى الاعتبار المساحة، والموقع وطبيعة النشاط التجارى، وأخذ كافة الإجراءات القانونية حتى يكون جهاز التجارة الداخلية، هو الجهة ذات المسئولية عن المستثمرين فى مجال التجارة.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
نيجيريا
3
x
18:00
2
الكاميرون
مصر
0
x
21:00
1
جنوب أفريقيا
بطولة كوبا أمريكا
الأرجنتين
2
x
21:00
1
تشيلي