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عاجل.. عصام عبدالمنعم يقترب من رئاسة الجبلاية مؤقتا

الأحد 07/يوليه/2019 - 02:55 ص
عاجل.. عصام عبدالمنعم يقترب من رئاسة الجبلاية مؤقتا
اتحاد الكرة
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محمد الصو
 
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تدرس وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، تعيين الكابتن عصام عبدالمنعم، رئيسا للاتحاد المصري لكرة القدم، عقب الاستقالة الجماعية لمجلس أبوريدة، لحين أقرب جمعية عمومية بموافقة اللجنة الأوليمبية المصرية.


وعلم "الفجر الرياضي"؛ أن الوزارة تواصلت مع عبدالمنعم، لاستطلاعه في الرئاسة المؤقتة لحين عقد جمعية عمومية، ليرحب الأخير بتولي المنصب خلال الفترة المقبلة.


ومن المقرر أن يتم تعين عبدالفتاح، عقب الجلسة التي سيعقدها الدكتور أشرف صبحي مع اللجنة الأوليمبية، ومن بعدها مع عصام عبدالمنعم لشرح آليات العمل المقبلة.


وكان هاني أبوريدة أعلن إقالة الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المكسيكي خافيير اجيري بعد الهزيمة من جنوب أفريقيا والخروج من بطولة كأس الأمم الأفريقية وأعلن استقاله جماعية من الجبلاية.

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