من يدير اتحاد الكرة بعد الاستقالات الجماعية لأعضائه؟





تقدم في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وأعضاء الاتحاد، وذلك بعد هزيمة منتخب مصر "الفراعنة" أمام نظيره جنوب أفريقيا، بهدف قاتل في الدقيقة 85 من زمن المباراة بدور الـ16 في بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها مصر، خلال الفترة من 21 يونيو الماضي حتى 19 يوليو الجاري.





وطبقا للوائح، من المقرر أن يدير اتحاد الكرة بعد الاستقالة الجماعية لأعضاء المجلس، ثروت سويلم وعامر حسين.