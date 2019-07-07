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من يدير اتحاد الكرة بعد الاستقالات الجماعية لأعضائه؟

الأحد 07/يوليه/2019 - 02:37 ص
من يدير اتحاد الكرة بعد الاستقالات الجماعية لأعضائه؟
الاتحاد المصري لكرة القدم
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تقدم في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وأعضاء الاتحاد، وذلك بعد هزيمة منتخب مصر "الفراعنة" أمام نظيره جنوب أفريقيا، بهدف قاتل في الدقيقة 85 من زمن المباراة بدور الـ16 في بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها مصر، خلال الفترة من 21 يونيو الماضي حتى 19 يوليو الجاري.

وطبقا للوائح، من المقرر أن يدير اتحاد الكرة بعد الاستقالة الجماعية لأعضاء المجلس، ثروت سويلم وعامر حسين.

وتستعرض "الفجر" في تقريرها التالي أبرز الاستقالات المقدمة من قبل مسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم وأعضائه، التي تقدم بها المسؤولين في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، لحظة بلحظة:

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