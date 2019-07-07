تركي آل الشيخ: الإنفاق على الترفيه بالسعودية ارتفع خلال شهر مايو إلى 8.16%

علق المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية، على ارتفاع الإنفاق على الترفيه خلال شهر مايو في السعودية.



ارتفع الإنفاق على الترفيه خلال شهر مايو في السعودية 8.16 ٪ حيث بلغت مبيعات القطاع 1.07 مليار ريال، وهذا دعم للاقتصاد الوطني و توفير فرص عمل جديدة https://t.co/kcEbWOuCen — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) 6 July 2019









وقال آل الشيخ في تدوينة له عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "ارتفع الإنفاق على الترفيه خلال شهر مايو في السعودية 8.16 % حيث بلغت مبيعات القطاع 1.07 مليار ريال، وهذا دعم للاقتصاد الوطني و توفير فرص عمل جديدة".



