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تركي آل الشيخ: الإنفاق على الترفيه بالسعودية ارتفع خلال شهر مايو إلى 8.16%

الأحد 07/يوليه/2019 - 02:33 ص
تركي آل الشيخ: الإنفاق على الترفيه بالسعودية ارتفع خلال شهر مايو إلى 8.16%
المستشار تركي آل الشيخ
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علق المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية، على ارتفاع الإنفاق على الترفيه خلال شهر مايو في السعودية.



وقال آل الشيخ في تدوينة له عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "ارتفع الإنفاق على الترفيه خلال شهر مايو في السعودية 8.16 % حيث بلغت مبيعات القطاع 1.07 مليار ريال، وهذا دعم للاقتصاد الوطني و توفير فرص عمل جديدة".

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