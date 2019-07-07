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استشاري تنمية بشرية يكشف أخطاء الطلبة عند كتابة رغبات التنسيق للجامعات (فيديو)

الأحد 07/يوليه/2019 - 02:58 ص
استشاري تنمية بشرية يكشف أخطاء الطلبة عند كتابة رغبات التنسيق للجامعات (فيديو)
الدكتور إيهاب ماجد
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نعيم يوسف
 
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قال الدكتور إيهاب ماجد، استشاري التنمية البشرية وسوق العمل، إن هناك مشكلة في تدريب الأطفال على اتخاذ القرارات، وعند كتابة رغبات التنسيق للجامعات يقعون في عدد من الأخطاء.


ولفت "ماجد"، في لقاء مع برنامج "هنا العاصمة"، المذاع على قناة "cbc" الفضائية، إلى أن من بين هذه الأخطاء "استخسار المجموع"، مثل أن يكون الطالب حاصلا على درجات عالية فيطلبون منه الالتحاق بكلية لا يرغب بها لكي لا يضيع مجهوده في المجموع المرتفع.

وأضاف استشاري التنمية البشرية وسوق العمل، أنه من بين الأخطاء الأخرى، الاختيار بناء على العاطفة، أو بناء على ثقافة المجتمع، أو رغبة الأم والأب، وهناك نوع أخر يختار بطريقة "حادي بادي".

وشدد على أن نتيجة هذه الأخطاء، أن أكثر من 40% من أصحاب المجاميع العالية لا ينجحون، ويحولون إلى مجالات أخرى.
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