بالأرقام .. ماذا قدم "أجيري" في 340 يومًا مع منتخب مصر؟

أعلن المهندس هاني أبوريدة رئيس الإتحاد المصري لكرة القدم، إقالة الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة المكسيكي "أجيري" بعد أن خيب آمال جماهير الكرة المصرية والمسئولين عنها في بطولة أمم إفريقيا رغم تلبية كافة مطالبه.





وودع منتخب مصر منافسات بطولة أمم إفريقيا 2019، بعد خسارته أمام منتخب جنوب إفريقيا بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على أرضية استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات دور الـ16 للبطولة القارية.





ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير حصاد ما قدمه "أجيري" مع منتخب مصر :-





- تولي المكسيكي خافيير أجيري القيادة الفنية لمنتخب مصر في أغسطس 2018 خلفًا للأرجنتيني كوبر.





- قاد "أجيري" منتخب مصر في 12 مباراة ( 9 رسمية - 3 ودية)، فاز في 9 مباريات، وخسر مباراتين وتعادل في مباراة وحيدة، سجل لاعبوه 25 هدفًا، واستقبلت شباكه 7 أهداف.





- أول مباراة لمنتخب مصر بقيادة "أجيري" كانت أمام النيجر في تصفيات أمم إفريقيا وأقيمت يوم 8 سبتمبر لعام 2018، وانتهت بفوز كاسح للفراعنة بسداسية نظيفة، وهو الانتصار الأكبر للمدرب المكسيكي مع المنتخب الوطني.





- قاد "أجيري" منتخب مصر في 5 مباريات في تصفيات أمم إفريقيا فاز في 4 مباريات وتعادل في مباراة وحيدة، وصعد بالفراعنة لـ"كان 2019" بعدما احتل المنتخب المركز الثاني في مجموعته برصيد 13 نقطة.





- قاد المدرب المكسيكي منتخب مصر في 4 مباريات في النسخة الحالية من بطولة أمم إفريقيا، فاز في 3 مباريات، وخسر مباراة وحيدة، سجل لاعبوه 5 أهداف واستقبلت شباكه هدف وحيد.





- استخدم أجيري 42 لاعبًا خلال قيادته لمنتخب مصر، تريزيجيه الأكثر مشاركة مع المدرب المكسيكي كسيكي خافيير أجيري بـ12 مباراة، ومحمد صلاح الأكثر تهديفًا بـ 6 أهداف كما صنع 4 أهداف.





- أخر مباراة لـ"أجيري" مع منتخب مصر كانت ضد جنوب إفريقيا مساء السبت 6 يوليو، في دور الـ16 لبطولة أمم إفريقيا، وخسرها الفراعنة بهدف دون مقابل وودع البطولة.