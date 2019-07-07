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لحظة بلحظة.. استقالات بالجملة في اتحاد الكرة بعد خروج مصر من دور الـ16 بـ"أمم أفريقيا"

الأحد 07/يوليه/2019 - 02:22 ص
لحظة بلحظة.. استقالات بالجملة في اتحاد الكرة بعد خروج مصر من دور الـ16 بـأمم أفريقيا
الاتحاد المصري لكرة القدم
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الفجر
 
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"حزن وغضب واستياء" ساد الشارع المصري، بعد خسارة منتخب مصر "الفراعنة" أمام نظيره جنوب أفريقيا، بهدف قاتل في الدقيقة 85 من زمن المباراة بدور الـ16 في بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها مصر، خلال الفترة من 21 يونيو الماضي حتى 19 يوليو الجاري.
ووسط حالة من الغضب في الشارع المصري، وانتقاد خبراء الرياضة والكرة في مصر، أكدت مصادر مطلعة أنه جارِ التحقيق الآن من قبل الجهات الرقابة في مخالفات مالية وإدارية ارتكبها اتحاد الكرة المصري، والذي أسفر عن ظهور مصر بهذا المستوى، على الرغم أن الدولة المصرية تبذل قصارى جهدها ووفرت للاتحاد كافة الإمكانيات للظهور بشكل مشرف ومتميز.

وتستعرض "الفجر" في تقريرها التالي أبرز الاستقالات المقدمة من قبل مسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم وأعضائه، التي تقدم بها المسؤولين في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، لحظة بلحظة:


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