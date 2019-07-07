وكيل "رياضة البرلمان" يطالب بالتحقيق في خروج منتخب مصر من بطولة كأس الأمم الأفريقية

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أعرب الدكتور محمود حسين وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب عن اسفه واستيائه الشديدين من الاداء السيئ للمنتخب المصرى لكرة القدم فى مباراته مع جنوب افريقيا وخسارته بهدف مقابل لا شئ وخروجه بشكل من بطولة كأس الأمم الافريقية مخيبا لآمال الجماهير المصرية.



وطالب حسين بالتحقيق فى الأسباب التى كانت وراء الاداء المتواضع لمنتخب الفراعنة فى هذه البطولة التى نجحت فيها الدولة المصرية فى توفير جميع الإمكانيات للمنتخب المصرى لكرة القدم، مؤكدًا انه سيتقدم بطلب عاجل اليوم الأحد.



كما طالب بمحاسبة المسؤول عن ضياع حلم البطولة خاصة مع الدعم الجماهيري الكبير والدعم غير المسبوق الذي قدمته الدولة، مشيرًا إلى أنه لابد من محاسبه المسؤول عن اختيار أجيري ليكون مدربا للفراعنة وهو صاحب اعلى الرواتب بين مدربي البطولة متسائلا: لماذا لم يتم التعاقد مع اسم كبير لتولي المهمة.؟



وأوضح أن هذا المدرب والجهاز الفني المتواضع الذي قام باستبعاد لاعبين مميزين لصالح لاعبين أجمع كل الخبراء عدم أحقيتهم لتمثيل المنتخب مقارنة بآخرين، مطالبا بإعلان نتائج الحساب حتى تهدأ نفوس المصريين.