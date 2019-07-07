ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

عاجل.. استقالة عبد الفتاح وكردي من مجلس اتحاد الكرة

الأحد 07/يوليه/2019 - 02:04 ص
عاجل.. استقالة عبد الفتاح وكردي من مجلس اتحاد الكرة
عصام عبد الفتاح
Advertisements
طباعة
الفجر الرياضي
 
Advertisements

قرر عصام عبد الفتاح وكرم كردي عضوا مجلس إدارة اتحاد الكرة الاستقالة بشكل رسمي من منصبيهما بعضوية مجلس الجبلاية بعد خروج منتخب مصر من دور الستة عشر لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019 أمام جنوب إفريقيا.

 

والتزم عبد الفتاح وكردي بدعوة المهندس هاني أبو ريدة وقررا الاستقالة بشكل رسمي من المنصب متمنيان التوفيق للكرة المصرية في المستقبل.

Advertisements
المزيد عن: منتخب مصر كرم كردي عصام عبد الفتاح انحاد الكرة امم افريقيا استقالة مجلس الجبلاية اخبار الرياضة أمم افريقيا 2019
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
ما تقييمك لتكتيك خافيير أجيري في بطولة أمم إفريقيا؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
نيجيريا
3
x
18:00
2
الكاميرون
مصر
0
x
21:00
1
جنوب أفريقيا
بطولة كوبا أمريكا
الأرجنتين
2
x
21:00
1
تشيلي