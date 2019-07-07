عاجل.. استقالة عبد الفتاح وكردي من مجلس اتحاد الكرة
الأحد 07/يوليه/2019 - 02:04 ص
الفجر الرياضي
Advertisements
Advertisements
قرر عصام عبد الفتاح وكرم كردي عضوا مجلس إدارة اتحاد الكرة الاستقالة بشكل رسمي من منصبيهما بعضوية مجلس الجبلاية بعد خروج منتخب مصر من دور الستة عشر لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019 أمام جنوب إفريقيا.
والتزم عبد الفتاح وكردي بدعوة المهندس
هاني أبو ريدة وقررا الاستقالة بشكل رسمي من المنصب متمنيان التوفيق للكرة المصرية
في المستقبل.
Advertisements
المزيد عن: منتخب مصر كرم كردي عصام عبد الفتاح انحاد الكرة امم افريقيا استقالة مجلس الجبلاية اخبار الرياضة أمم افريقيا 2019