عاجل.. استقالة عبد الفتاح وكردي من مجلس اتحاد الكرة

قرر عصام عبد الفتاح وكرم كردي عضوا مجلس إدارة اتحاد الكرة الاستقالة بشكل رسمي من منصبيهما بعضوية مجلس الجبلاية بعد خروج منتخب مصر من دور الستة عشر لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019 أمام جنوب إفريقيا.

والتزم عبد الفتاح وكردي بدعوة المهندس هاني أبو ريدة وقررا الاستقالة بشكل رسمي من المنصب متمنيان التوفيق للكرة المصرية في المستقبل.