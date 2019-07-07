مدافع جنوب إفريقيا لـ"الفجر الرياضي: ردينا على الانتقادات ومصر لم تتوقعنا

قال ماكهازي مدافع منتخب جنوب إفريقيا أنه وزملاءه في المنتخب واجهوا انتقادات لاذعة قبل انطلاق بطولة إفريقيا التي تقام في مصر.





وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" عقب فوز منتخب جنوب إفريقيا على مصر وتأهله لربع نهائي بطولة أمم إفريقيا :"أردنا تحسين الصورة التي أخذت علينا في بلادنا، ونجمع الجماهير حولنا.. بذلنا أقصى جهد في مباراة اليوم، والمدير الفني اشتغل كثيرا على كيفية مواجهة منتخب مصر".



