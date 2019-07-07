مدافع جنوب إفريقيا لـ"الفجر الرياضي: ردينا على الانتقادات ومصر لم تتوقعنا
الأحد 07/يوليه/2019 - 02:00 ص
علي نبوي
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قال ماكهازي مدافع منتخب جنوب إفريقيا أنه وزملاءه في المنتخب واجهوا انتقادات لاذعة قبل انطلاق بطولة إفريقيا التي تقام في مصر.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" عقب فوز منتخب جنوب إفريقيا على مصر وتأهله لربع نهائي بطولة أمم إفريقيا :"أردنا تحسين الصورة التي أخذت علينا في بلادنا، ونجمع الجماهير حولنا.. بذلنا أقصى جهد في مباراة اليوم، والمدير الفني اشتغل كثيرا على كيفية مواجهة منتخب مصر".
وأشار "سنغلق صفحة منتخب مصر وسنبدأ في التركيز على المباراة المقبلة أمام نيجيرياز.. لم يتوقع أحد أننا سنفوز على مصر الذي يضم مجموعة مميزة من اللاعبين مثل محمد صلاح وتريزيجيه، ولكن في النهاية الأمر تحقق وصعدنا للدور ربع النهائي".
وواصل "توقيت الهدف الذي سجلناه كان مميزا للغاية، وعملنا من أجل مباغتة المنتخب المصري.. سعداء باللعب في مصر وتنظيم البطولة رائع والجماهير مميزة للغاية، وهذه الأمور لم تؤثر علينا بل أثرت علينا بالإيجاب".
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