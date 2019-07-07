فريد بن بلقاسم: ستشاهدون وجها جديدا للمنتخب التونسي ضد غانا

قال المدرب المساعد للمنتخب التونسي لكرة القدم فريد بن بلقاسم إن الاطار الفني قد لاحظ عديد الاخطاء خلال الدور الاول وهو بصدد العمل على اصلاحها و تجاوزها في قادم اللقاءات.

و شدد بن بلقاسم في تصريح اذاعي أن المنتخب التونسي دائما ما يجد صعوبات ضد المنتخبات التي تلعب الدفاع و الهجمات المرتدة. و اختتم بن بلقاسم كلامه بأن الجماهير التونسية ستشاهد وجها مغايرا للمنتخب ضد غانا في ثمن النهائي بعد أن تمت دراسة المنافس و انطلق العمل على تحديد نقاط ظعفه و قوته.