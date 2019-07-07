ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

فريد بن بلقاسم: ستشاهدون وجها جديدا للمنتخب التونسي ضد غانا

الأحد 07/يوليه/2019 - 02:02 ص
فريد بن بلقاسم: ستشاهدون وجها جديدا للمنتخب التونسي ضد غانا
Advertisements
طباعة
محمد وليد الجموسي
 
Advertisements
قال المدرب المساعد للمنتخب التونسي لكرة القدم فريد بن بلقاسم إن الاطار الفني قد لاحظ عديد الاخطاء خلال الدور الاول وهو بصدد العمل على اصلاحها و تجاوزها في قادم اللقاءات.
و شدد بن بلقاسم في تصريح اذاعي أن المنتخب التونسي دائما ما يجد صعوبات ضد المنتخبات التي تلعب الدفاع و الهجمات المرتدة. و اختتم بن بلقاسم كلامه بأن الجماهير التونسية ستشاهد وجها مغايرا للمنتخب ضد غانا في ثمن النهائي بعد أن تمت دراسة المنافس و انطلق العمل على تحديد نقاط ظعفه و قوته.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
نيجيريا
3
x
18:00
2
الكاميرون
مصر
0
x
21:00
1
جنوب أفريقيا
بطولة كوبا أمريكا
الأرجنتين
2
x
21:00
1
تشيلي