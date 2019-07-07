ايقاف 15 تونسيا بجزيرة قوريا
الأحد 07/يوليه/2019 - 02:00 ص
محمد وليد الجموسي
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أكدت وزارة الدفاع الوطني أن الوحدات العسكرية العاملة بنقطة المراقبة البحرية بجزيرة قوريا ،تمكنت بعد ظهر أمس السبت 6 جويلية 2019، من ايقاف 15 تونسيا تتراوح اعمارهم بين 18و30 سنة كانوا بالجزيرة.
حيث ذكر نفس المصدر أن المجموعة التي قامت بتجاوز الحدود بصفة غير شرعية ،قد أفادت أنها قد غادرت سواحل المنستير الليلة الماضية في اتجاه ايطاليا .
هذا سيتم لاحقا تسليمهم الى وحدة الحرس البحري بالمنستير لاتمام الاجراءات القانونية في شأنهم.
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