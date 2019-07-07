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شاهد.. الجماهير المصرية تنظف إستاد القاهرة رغم الهزيمة في كأس الأمم الأفريقية

الأحد 07/يوليه/2019 - 05:06 ص
شاهد.. الجماهير المصرية تنظف إستاد القاهرة رغم الهزيمة في كأس الأمم الأفريقية
الجماهير المصرية
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نعيم يوسف
 
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عرض برنامج "مساء dmc" المذاع على فضائية "dmc" مقطع فيديو يرصد لحظة قيام الجماهير المصرية بتنظيف إستاد القاهرة، عقب مباراة المنتخب الوطني وجنوب أفريقيا.


وودع المنتخب المصري بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد الهزيمة التي تلقاها من منتخب جنوب أفريقيا، السبت، في إطار مباريات دور الـ16 من البطولة التي تستضيفها مصر.

وفاز منتخب جنوب أفريقيا بهدف قاتل، أحرزه اللاعب ثيمبينكوسي لورش في الدقيقة 86، بعدما استغل تمريرة حولها بمهارة في شباك الحارس محمد الشناوي.

وبتلك النتيجة، سيواجه منتخب جنوب أفريقيا نظيره النيجري في دور الـ 8 بكأس الأمم الأفريقية 2019.
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