يلا شوت pLuS: مشاهدة مباراة مصر وجنوب أفريقيا بث مباشر الأسطورة كورة لايف beIN SPORT ماتش Egypt Vs South Africa يلا بلس

مشاهدة مباراة مصر ضد جنوب أفريقيا بث مباشر يلا شوت yallashoot، يقدم لكم متابعينا الكرام موقع الفجر الرياضي رابط مشاهدة مباراة مصر وجنوب أفريقيا بث مباشر الآن حيثُ يلتقي المنتخبان اليوم السبت 6/7/2019 في دور الـ16 من بطولة كأس أمم أفريقيا التي تستضيفها الملاعب المصرية.









مشاهدة مباراة مصر وجنوب افريقيا بث مباشر لحظة بلحظة



مشاهدة جميع مباريات مصر اليوم ويلتقي منتخب مصر مع جنوب أفريقيا على استاد القاهرة الدولي مساء اليوم السبت في تمام الساعة الـ9:00 بتوقيت مدينة القاهرة والـ10:00 بتوقيت مكة المكرمة والـ11:00 بتوقيت أبوظبي، شاهد وتابع الآن مباراة مصر وجنوب أفريقيا بث مباشر كورة لايف kora live بجودة عالية، مشاهدة مباراة مصر اليوم يوتيوب youtube.





تشكيلة منتخب مصر الرسمية أمام جنوب أفريقيا:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد المحمدي، أحمد حجازي، محمود علاء، أيمن أشرف.

خط الوسط: طارق حامد، محمد النني، عبدالله السعيد

خط الهجوم: محمد صلاح، ومحمود حسن تريزيجيه، مروان محسن.





وتذاع مباراة مصر وجنوب أفريقيا الآن على قناة تايم سبورت البث الأرضي Time Sport بتعليق حاتم بطيشة وأيضاً مذاعة عبر قناتي بي ان سبورتس ماكس 1و2 بصوت علي محمد علي المعلق المصري الشهير، مشاهدة مباراة مصر وجنوب أفريقيا بث مباشر كورة ستار kora star.