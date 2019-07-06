نيرمين الفقي تدعم منتخب مصر بإطلالة ساحرة

دعمت الفنانة نرمين الفقي، منتخب مصر في مباراته المقامة حاليا مع جنوب إفريقيا، ضمن منافسات الدور الـ 16 بكأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر وتستمر حتى 19 يوليو المقبل.









ونشرت الفقي عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" صورة بالهوت شورت وعلقت قائلة: “بتمنى الفوز لمنتخب مصر وربنا معاهم".









وتقام المباراة بين منتخب مصر وجنوب افريقيا حاليا على ستاد القاهرة الدولي في بطولة امم افريقيا 2019.









وتذاع المباراة عبر البث الأرضي لقناة تايم سبورت باستديو تحليلي يضم حازم امام وعماد متعب في حضور البرتغالي جوزيه مورينيو.



