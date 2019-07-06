ايران تعلن غدا تقليصا جديدا فى التزاماتها النووية

ذكرت شبكة (سي ان ان) الإخبارية الأمريكية ، نقلا عن ما وصفته بتقارير من طهران ، أن ايران سوف تعلن غدا الأحد تقليصا جديدا في التزاماتها النووية المنصوص عليها فى الاتفاق النووى الموقع مع الدول الكبرى عام 2015.





وقالت (سي ان ان) إن ايران سوف تعلن ذلك بمناسبة انتهاء مهلة الشهرين التي حددتها للدول الكبرى الموقعة على الاتفاق النووى لتخفيف القيود المفروضة على قطاعى البترول والبنوك الايرانيين.





وكان الرئيس الايرانى حسن روحانى قد أعلن يوم الأربعاء الماضى أن بلاده سوف تبدأ ، خلال أيام ، تخصيب كميات أكبر من اليورانيوم ، والذى يأتى بعد وقت قصير من اعتراف طهران بتجاوز الحدود المقررة لها من مخزون اليورانيوم منخفض التخصيب ، وأضاف روحانى " إن ايران سترفع أيضا معدلات التخصيب الى الكمية التى تريدها وتحتاجها".





وكانت ايران قد أعلنت فى شهر مايو الماضى الانسحاب الجزئى من الاتفاق النووى لعام 2015 والموقع مع كل من ألمانيا وفرنسا والصين وروسيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة ، وذلك اثر اعلان واشنطن الانسحاب من هذا الاتفاق وتعزيز ضغوطها العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية على طهران.