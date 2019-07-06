الشوط الثاني.. مشاهدة مباراة الارجنتين وتشيلي live بث مباشر يلا شوت مباراة الارجنتين وتشيلي (طرد ميسي messi)

سيكون عشاق كرة القدم حول العالم على موعد مع مباراة من العيار الثقيل ستجمع بين منتخبي الأرجنتين وتشيلي مساء اليوم السبت 6/7/2019 في مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة كوبا أمريكا المقامة حالياً على الملاعب البرازيلية، مشاهدة مباراة الأرجنتين وتشيلي بث مباشر كورة لايف kora live.









ويلتقي منتخب الأرجنتين مع تشيلي مساء اليوم السبت في تمام الساعة الـ9:00 بتوقيت القاهرة والـ10:00 بتوقيت مكة المكرمة والـ11:00 بتوقيت أبو ظبي ويمكنكم متابعينا مشاهدة مباراة الأرجنتين وتشيلي بث مباشر في كوبا أمريكا كورة ستار kora star.









تشكيلة منتخب الأرجنتين المتوقعة لمباراة تشيلي:

حراسة المرمى : فرانكو أرماني.

خط الدفاع : نيكولاس أوتاميندي – جيرمان بيتزيلا – خوان فويث و نيكولاس تاجليافيكو.

خط الوسط : لياندرو باريديس – رودريجو دي بول – جيوفاني لو سيلسو.

خط الهجوم : ليونيل ميسي – لاوتارو مارتينيز و ماتياس سواريز.





وستكون المباراة النهائية في كوبا أمريكا 2019 بين منتخبي البرازيل وبيرو، ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة الأرجنتين وتشيلي بث مباشر كورة اون لاين kora online مشاهدة مباراة تحديد المركز الثالث بين الأرجنتين وتشيلي بث مباشر في كوبا أمريكا والتي سيتم إذاعتها عبر قناة بي ان ماكس bein max.



