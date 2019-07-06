شذى حسون تشارك في تحدي غطاء الزجاجة

شاركت المطربة شذى حسون في تحدى غطاء الزجاجة، المنتشر عالميًا، وهو عبارة عن ركل حافة الزجاج بالقدم حتى يندفع الغطاء، وتفتح الزجاجة.









ونفذت شذى التحدي بطريقة سهلة لديها، ونجحت في فتح الغطاء في لقطة اتسمت بالمرح بينها وبين ابنتها شام الذهبي.









يذكر أن آخر كليبات شذى كليب «واعر» لـ شذى حسون عبر تطبيق الموسيقى ديزر، وقناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.





كليب «واعر» لـ شذى حسون، باللهجة الخليجية، وهو من كلمات الشاعر: خالد المريخي، الحان: الموسيقار طلال، توزيع موسيقي: حسام كامل، إخراج: علاء الأنصاري، إشراف عام: خالد أبو منذر.











