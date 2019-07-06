مشاهدة مباراة مصر وجنوب أفريقيا بث مباشر Egypt vs South Africa 6-7-2019 فى أمم أفريقيا 2019 بدون تقطيع Goal أونلاين بلس

عشاق الساحرة المستديرة سيكونوا على موعد مع وجبة كروية دسمة، وذلك خلال اللقاء المرتقب بين منتخب مصر ونظيره منتخب جنوب إفريقيا، والذي ينطلق في تمام التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة اليوم السبت 6-7-2019، ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة أمم إفريقيا 2019 المقامة على الأراضي المصرية وتستمر حتي يوم التاسع عشر من شهر يوليو الجاري.









مشاهدة مباراة مصر وجنوب افريقيا بث مباشر لحظة بلحظة



مشاهدة جميع مباريات مصر اليوم كورة ستار – شاهد بث مباشر لمباريات بطولة أمم إفريقيا اليوم كورة لايفkora live، تابع مباراة مصر وجنوب إفريقيا على kora today، حيث يسعي منتخب مصر صاحب الرقم القياسي في مرات التتويج باللقب القاري (7 ألقاب)، لتخطي عقبة جنوب إفريقيا ومواصلة مشواره في البطولة القارية، والعودة لمنصات التتويج الإفريقية بعد غياب 9 سنوات منذ تتويجه بلقبه الأخير بالبطولة عام 2010، شاهد بث مباشر وحصري لمباراة مصر وجنوب إفريقيا على yalla shoot plus.





- التشكيلة الرسمية لمباراة مصر وجنوب إفريقيا kora live اليوم السبت:-

تشكيل منتخب مصر الرسمي أمام جنوب إفريقيا:

حراسة المرمي: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد المحمدي ، أحمد حجازي ، محمود علاء ، أيمن أشرف

خط الوسط: محمد النني ، طارق حامد - محمد صلاح ، عبد الله السعيد ، محمود حسن "تريزيجيه"

خط الهجوم: مروان محسن.





تشكيل منتخب جنوب إفريقيا الرسمي أمام مصر:

حراسة المرمى: رونوين ويليامز

خط الدفاع: ماكهازي، هلانتي، ماخوينزي، هالاتشوايا

خط الوسط: ديان فورمان، موكوتجو، زونجو، لورش

خط الهجوم: بيرسي تاو، موتثيبا





- موعد مباراة مصر وجنوب إفريقيا على yalla live في بطولة أمم إفريقيا:

كورة لايف بث مباشر مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا live، حيث ستدور رحي المواجهة النارية بين مصر وجنوب إفريقيا في دور الـ16 لبطولة أمم إفريقيا، في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة اليوم السبت، على أرضية استاد القاهرة الدولي، شاهد بث مباشر لمباراة مصر وجنوب إفريقيا اليوم على cool kora بدون تقطيع.









- القنوات الناقلة لمباراة مصر وجنوب إفريقيا على kora online اليوم السبت:

شاهد بث مباشر مباراة ( Egypt vs south africa) على kora online، حيث ستكون مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا في دور الـ16 لبطولة can 2019 متاحة بشكل حصري على قنوات bein sports، و max hd 1، max hd 2، كما ستكون المباراة منقولة على التردد الأرضي لقناة تايم سبورت time sport، ويمكن لعشاق الساحرة المستديرة متابعة بث مباشر لمباراة مصر وجنوب إفريقيا عبر رابط الاسطورة liv7hd.