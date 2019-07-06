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ياسمين عبد العزيز تتقمص شخصية قطة.. فيديو

السبت 06/يوليه/2019 - 09:59 م
ياسمين عبد العزيز تتقمص شخصية قطة.. فيديو
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الفجر الفني
 
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نشرت ياسمين عبد العزيز فيديو لها وهى متقمصة شخصية قطة من خلال تطبيق السناب شات .واستمر الفيديو لمدة ثانية ونال اعجاب كل متابعيها وتساءل الكثير هل هى ياسمين عبد العزيز أم ابنتها .


يذكر أن ياسمين عبد العزيز عرض لها مسلسل لاخر نفس وهو من تأليف أمين جمال وعبد الله حسن وطارق الكاشف، وإخراج حسام على وإنتاج شركة سينرجى وبطولة ياسمين عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، أحمد العوضى، إيهاب فهمى، محمد عز، ثراء جبيل، أحمد كمال، حازم إيهاب، مراد مكرم، إسماعيل شرف، هند عبد الحليم، هبة عبد الغنى، عواطف حلمى، مصطفى حشيش.



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