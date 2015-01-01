"باتريك كينيدي" يشن هجوماً ضارياً على الملالي ويؤكد دعمه للمقاومة الإيرانية

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قال باتريك كينيدي، العضو السابق في الكونجرس الأمريكي، إن الملالي الذين يحكمون الشعب الإيراني، ينتهكون حقوق الإنسان، ويرتكبون الجرائم، مذكراً بأن الملالي يسيرون على نهج أدولف هتلر في التخريب والتدمير، محطمين الأرقام القياسية في إعدام المواطنين.



وأوضح أن النظام الإيراني يقون بنشر الإرهاب في جميع أنحاء العالم، مشددا على دعمه القوي لزعيمة المقاومة الإيرانية، مريم رجوي ولمجاهدي خلق.



ولفت إلى أن مجاهدي خلق يتعرضون للهجوم والتشهير الدائم من قبل نظام الملالي الإرهابي، ولكن هذا بعيدا تماما عن الواقع، قائلا " مجاهدي خلق هم محقون، والنظام الإيراني هو راعي الإرهاب في العالم".



وأعرب عن تأييده أشد العقوبات ضد النظام الإيراني، قائلا "لا أعتقد أن الوقت قد حان للتخلي عن القسوة الاقتصادية ضد النظام الإيراني، عندما نقطع موارد تمويلهم، لا يمكنهم الحفاظ على هذا النظام".



وجاءت تصريحات " كينيدي" خلال مشاركته في تظاهرات الإيرانيين الحاشدة، التي أقيمن في برلين بألمانيا السبت 6 يوليو 2019.

