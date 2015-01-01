إقالة عضوة في العدالة والتنمية بسبب معارضة زوجها لأردوغان
السبت 06/يوليه/2019 - 09:51 م
وكالات
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أجبرت عضوة حزب العدالة والتنمية التركية نسليهان أردنيز، على الاستقالة من منصبها في لجنة المرأة بالحزب بسبب تغريدات زوجها أتيلا أردنيز التي انتقد فيها للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وبحسب جريدة "سوزغو" التركية، فقد طلبت رئاسة حزب العدالة والتنمية في مدينة بورصة، من نسليهان أردنيز، التي تشغل منصباً في لجنة المرأة بالحزب وتشغل منصب عضو مجلس بلدية مودانيا منذ سنة ونصف عام، التقدم بالاستقالة من منصبها، بسبب تغريدات زوجها أتيلا أردنيز على موقع التواصل الاجتماعي تويتر التي انتقد فيها أردوغان وحكومته.
وبحسب جريدة "سوزغو" التركية، فقد طلبت رئاسة حزب العدالة والتنمية في مدينة بورصة، من نسليهان أردنيز، التي تشغل منصباً في لجنة المرأة بالحزب وتشغل منصب عضو مجلس بلدية مودانيا منذ سنة ونصف عام، التقدم بالاستقالة من منصبها، بسبب تغريدات زوجها أتيلا أردنيز على موقع التواصل الاجتماعي تويتر التي انتقد فيها أردوغان وحكومته.
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