لليوم الثاني.. محافظ الدقهلية يتفقد المواقف ومحطات الوقود لمتابعة تسعيرة الركوب (صور)

قام الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية مساء السبت لليوم الثاني على التوالي بتفقد سير العمل والالتزام بالتعريفة الجديدة لخطوط المواصلات العامة بالمحافظة.





وتوجه محافظ الدقهلية إلى مدينة أجا للاطمئنان على مدى إلتزام السائقين بالتعريفة الجديدة وتفقد عدد من المواقف هناك،وتحدث مع الركاب مشددا عليهم عدم دفع أية مبالغ زيادة عن الأجرة المحددة رسميا وطلب منهم الإتصال بأرقام الطوارئ بالمحافظة والمرور والمعلن عنها بالمواقف في حال وجود أي شكوى.





وشدد محافظ الدقهلية على رئيس مركز ومدينة أجا ومدير إدارة المواقف بالمحافظة بتعليق التسعيرة الجديدة وأرقام الطوارئ والشكاوي على كل خط مواصلات وفي أماكن ظاهرة للجميع بكل مواقف المدينة.





وتفقد شاروبيم عدد من محطات تموين السيارات بأجا للاطمئنان على توافر مواد الوقود بالمحطات والالتزام بالأسعار المحددة،وفى إحدى المحطات تلاحظ عدم وجود بنزين 92 وتبين عدم طلب مالك المحطة لحصة البنزين المقررة،ووجه محافظ الدقهلية لوكيل وزارة التموين باتخاذ الإجراءات القانونية الفورية والتي تستوجب توقيع غرامة 16 ألف جنيه وتم تحرير محضر بالواقعة.



