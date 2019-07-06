تشديد الرقابة على مواقف السيارات ومحطات الوقود بالمنوفية (صور)

ترأس اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، اجتماعًا بحضور اللواء سمير ابو زامل مساعد وزير الداخلية مدير الأمن والدكتور أيمن مختار سكرتير عام المحافظة واللواء علاء يوسف السكرتير العام المساعد ورئيس الأمن الوطني ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ومدير إدارة المرور والمستشار القانوني للمحافظة ووكيل وزارة التموين ووكلاء الوزارة مديري المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومدير مرفق النقل الداخلي، ومدير مشروع المواقف ورئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي ورئيس شركة الكهرباء ومديري إدارات الديوان العام.





حيث وجه محافظ المنوفية مديرية التموين وإدارة التفتيش والمتابعة بالديوان العام باستمرار المتابعة الدورية وشن حملات تفتيشية ليلية وصباحية مفاجئة على جميع محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز بالمحافظة، للتأكد من التزامها بالأسعار الجديدة للمواد البترولية التي أقرها مجلس الوزراء، كما أصدر توجيهاته بالتنسيق مع إدارة مرور المنوفية بتشديد الرقابة على مواقف السيارات بنطاق المحافظة لضمان التزام سائقي السيارات على الخطوط المختلفة بالتعريفة الجديدة ومحاسبة المخالفين ومتابعة رؤساء الوحدات المحلية والمدن تنفيذ التعريفة بكل دقة حفاظًا علي مصلحة وحقوق المواطنين.





هذا وقد وجه محافظ المنوفية مدير مشروع المواقف بوضع بنرات ولوحات إرشادية للإعلان عن التعريفة الجديدة لكل خطوط السير في جميع المواقف، فضلًا عن إلزام سائقي السيارات بوضع ملصقات (إستيكرز) بالتعريفة الجديدة لكل خط سير، مشيرًا إلى ان خطوات الدولة تتجه دائمًا نحو المزيد من الإصلاح الاقتصادي ودفع عجلة التنمية، مما يدعونا جميعًا إلى ضرورة تضافر كافة الجهود لتقديم الخدمات بشكل أفضل للمواطنين.





وفي سياق متصل وجه المحافظ باستمرار عمل غرفة العمليات المركزية بالديوان العام على مدار الساعة وحل أي شكاوى تواجه المواطنين في أسرع وقت، وأكد أنه سيتم التعامل بحسم مع أي مخالفات أو شكاوى من المواطنين واتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها.





جدير بالذكر أنه أثناء مرور فريق التفتيش والمتابعة بالديوان العام علي محطات الوقود تقدم عدد من المواطنين بشكوى عن إحدى محطات الوقود بطريق بركة السبع قويسنا، متوقفة عن العمل وتدعي عدم وجود مواد بترولية، وعلى الفور تم التنسيق مع مديرية التموين وتوجيه لجنة إليها برئاسة وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ومدير إدارة التفتيش والمتابعة بالديوان العام.



