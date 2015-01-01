متابعة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر egypt vs south africa يلا شوت منقولة عبر قناة beIN SPORTS HD المفتوحة الآن

يلا شوت بلس.. مباراة مصر وجنوب أفريقيا خلال منافسات ثمن النهائي في كأس امم افريقيا2019 حيث سيطر منتخب الفراعنة على أغلب أوقات اللقاء وبدات الخطورة من الدقائق الأولى من المباراة، ومحاولات عن استحياء للمنتخب اللافانا بافانا لاختراق دفاعات منتخب مصر عن طريق هجمات سريعة خلف المدافعين beIN SPORTS HD يلا شوت.





حيث شهدت الدقيقة الرابعة المحاولة الأولى لمنتخب مصربعد كرة عرضية ارتدت من منتخب الاولاد لتسقط أمام النجم محمد صلاح الذي قام بتسديدها نحو المرمى، لكن الكرة ارتطمت في أقدام المدافعين لتخرج إلى ركنية لم تشكل خطورة على البافانا بافانا.









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مشاهدة جميع مباريات مصر اليوم وجاء بعدها الرد السريع في الدقيقة 15 من منتخب جنوب أفريقيا من اللقاء بتسديدة قوية من جانب اخطر لاعب في الاولاد تاو من خارج منطقة الجزاء، لكنها ذهبت الى يد حارس المنتخب الوطني محمد الشناوي، وصدها على مرتين.





وحيث تمكن محمد الشناوي في الدقيقة 22 من التصدي لهدف محقق لجنوب أفريقيا ، بعدما أنقذ شباكه من تصويبة قوية سددها مهاجم جنوب افريقيا من كرة ثابتة خارج منطقة الجزاء، لتخرج إلى ركنية مرت دون خطورة على الفراعنة.





وأهدر تريزيجيه فرصة محققة لتسجيل هدف مصري أول في الدقيقة 25 بعدما انطلق محمد صلاح في هجمة مرتدة، قبل أن يمرر كرة أرضية إلى الجناح الأيسر الذي تواجد في الجانب الأيمن، ليصوب كرة أرضية بين يدي الحارس.





وفي الدقيقة 35 سيطر المنتخب الجنوب افريقي على المبارااة بهاجمات مرتدة سريعة وشكلت خطورة على مرمى المنتخب المصري ولكن محمد الشناوي كان لها بالمرصاد .





وفي نهاية الشوط الأول شكل المنتخب المصري على احداث اللقاء ولكن دون جدوى او هجمات خطيرة حقيقية على مرمى المنتخب الجنوب افريقي