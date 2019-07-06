جمهور منتخب مصر كامل العدد في نادي جزيرة الورد بالمنصورة.. والأطفال تتصدر المشهد (صور)
السبت 06/يوليه/2019 - 09:54 م
محمد كشك
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اكتملت الأعداد بنادي جزيرة الورد في مدينة المنصورة من الجماهير لتشجيع منتخب مصر أمام جنوب إفريقيا في الدوري الـ ١٦، وتصدرت الأطفال المشهد للتشجيع.
وكان نادى جزيرة الورد بالمنصورة استعد لاستقبال الجماهير لمشاهدة مباراة منتخب مصر في دور ال١٦ لنهائيات بطولة أمم أفريقيا ٢٠١٩ المقامة علي ارض مصر.
واعلن طارق عبدالهادي رئيس مجلس ادارة نادى جزيرة الورد بالمنصورة استعداد النادى لاستقبال الجماهير مشيرا الى انه يتم اقامة شاشات عملاقة بكافة ساحات وقاعات النادى لاستيعاب اعداد المشاهدين من الأعضاء التي وصلت لأعداد غير مسبوقة منذ بداية البطوله والمتوقع زيادتها مع بداية دور ال١٦.
وبدأ المحاسب ابراهيم الجمل مدير عام النادي بتكليف محمد كمال مدير العلاقات العامة والالفي نبيل ومسؤول عن المؤتمرات بالاشراف على اقامة الشاشات العملاقه بزيادة عن ما كانت عليه دوري المجموعات ووضع الكراسى امامها متمنين الفور للمنتخب المصرى أمام نظيره
وقال طارق ادارة النادي من الصباح الباكر، بالتأهب من خلال تجهيز أعداد إضافية من الكراسى والمقاعد، لمواجهة الأعداد الزائدة المقرر حضورها لمشاهدة المباراة لمؤازرة المنتخب المصرى فى مباراة مصر المهمة في دور ال١٦ دعمًا لمنتخبنا الوطني في مهمته القومية لإسعاد ملايين المصريين متمنيًا لمنتخبنا القومي استعادة البطولة وخاصة وأنها ستكون الأولي منذ بداية ولاية الرئيس السيسي
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