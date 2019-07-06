الكفن ينهي خصومة ثآرية بين أبناء عمومة بسوهاج (صور)

أناب الدكتور أحمد الانصاري، محافظ سوهاج، الدكتور بسام عزام السكرتير العام المساعد للمحافظة لحضور مراسم الصلح بين أبناء العمومة من عائلة آل النعارية بيتي أبوزيد عثمان ومنصور عثمان، وذلك بقرية بيت الخريبي بمركز ومدينة جرجا.





وألقى "عزام" كلمة نقل خلالها تقدير الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج للعائلتين ولجنة المصالحات ورجال الأمن على ما بذلوه من مجهودات خلال الفترة الماضية لإنجاز العديد من المصالحات، داعيًا إلى الوحدة ونبذ العنف والوقوف صفا واحدا لمواجهة العنف والارهاب، والتفرغ للتنمية والبناء، مؤكدًا أن الصلح والمودة حماية للوطن والمواطنين.





ومن جانبه قدم اللواء أشرف نصحي نائب مدير قطاع الجنوب الشكر للجنة المصالحات على جهدها لإنهاء الخصومات الثأرية، ليسود الأمن والأمان أرجاء المحافظة.





وقدم فضيلة الشيخ محمد عبد العال مدير إدارة أوقاف مركز جرجا الشكر لكل القائمين على الصلح، ودعا أهل القرية ألا يعودوا إلى الدم مرة أخرى حتى يعم الأمن والأمان، مشيرًا أن الخصومات الثأرية أكبر معوق للتنمية، وهي أشد خطرًا وإضرارا بالوطن من العدو الخارجي، آملا أن يتم الاحتفال قريبا بأن تصبح محافظة سوهاج كلها خالية من الخصومات الثأرية.





يذكر أن الخصومة بين العائلتين ترجع إلى عامين تقريبا، وقد تمت مراسم الصلح اليوم بين العائلتين بعد نجاح جهود لجنة المصالحات بالمحافظة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والحكماء من أهل القرية في إنهاء الخصومة، وتم تقديم القودة "الكفن" من رمضان محمد منصور عثمان إلى الحاج مسعود أبوزيد عثمان، وأدوا جميعا قسم الصلح وسط فرحة عارمة سادت بين الحضور جميعًا.



