أحمد أمين يطمئن جمهوره.. ويتحدث عن تجربة الصمت

طمأن الفنان أحمد أمين جمهوره على حالته الصحية بعد إصابته في الحنجرة وخضوعه لعملية جراحية والتزامه الصمت ٣ أسابيع.





وكتب "أمين" عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أنا الحمد لله بقيت أحسن كتير.. وهارجع اشتغل قريب جدا.. وباخد دلوقتي جلسات voice therapy دي حاجة لطيفة جدا واكتشفت انها ضرورية ومفيدة لكل اللي بيستخدم صوته كتير (ممثل – مغني – مدرس - .....) بس مش ده المهم.. المهم هو اني استفدت كتير جدا من تجربة الصمت.. أسبوعين منغير كلام فرقو معايا جدا ذهنياً.. وينفع يتكتب فيها كتب بس سريعا كده".





وأضاف: "أولا لقيت نفسي عايز اكتب زي زمان.. مش عشان عندي كبت.. لأ.. عشان المخزون بيزيد.. ما هو لما بتقلل وقت الارسال وقت الاستقبال بيزيد.. أنا بقيت بسمع..





- قريت كتير.. قريت حتى حاجات متعلقة عالحيطة في المكتب والبيت من زمان قدام عيني وماكنتش قريتها.. وتقريبا قربت اسمع الحاجات كمان.. قربت اسمع الزرعة اللي عندي في المطبخ".





وتابع: "وكنت بتواصل مع الناس بالكتابة واحتفظت بشوية ورق منه لقيت الكلام ورا بعضه في سياق مسخرة مش مفهوم بالمرة.. أما الورقة اللي كنت بكلم فيها مراتي لقيت فيها 3 جمل بس.. (ياااه...؟ / ما هي غلسة وتستاهل/ وحاضر يا حبيبتي) بس .. وبيتكررو.. كنت بشاور لاولادي.. وفهموني.. وما اضطريتش ازعق في البيت.. والدنيا كانت ماشية.. معناه ان لو القانون ان بابا مش بيزعق هايترتب على القانون ده ان كلنا هانسمع الكلام منغير زعيق".





وواصل: "الصمت محتاج صبر.. وعدم التعبير بالكلام محتاج بلاغة.. مش في انك تعرف تشاور.. لأ.. محتاج بلاغة في اختيار الكلمة اللي هاتشاور بيها عشان تلخص كل كلامك والناس تفهم.. من العجائب مثلا اني أنا طلبت الأوردر في الكافيه بالاشارة وجه مظبوط".





واستطرد: "- فيه بلاغة تانية في الاستماع.. انت ممكن تقول رأيك بتعبيرك وانت بتسمع.. ممكن تعطل أفكار اللي قدامك.. ممكن تشجعه.. وممكن توصل حاجات كتير بطريقة استماعك بس.





- اتفاجئت من الحاجات المشتركة بيني وبين ولادي وصحابي القريبين .. كانو بيفهموني بأقل الاشارات.. واتفاجئت ان ولادي مبسوطين جدا اني بسمعهم بس.. منغير ما اقول حاجة.. فقررت اني لازم اقضي وقت طويل بس بسمعهم.. اكتشفت انهم بس محتاجين كده.. مش عايزين معلوماتي العبقرية.. ولا أرائي في الحياة.. ولا حلولي الابداعية.. عايزينني مهتم.. بس".





واختتم: " ومن ألطف الحاجات اني لما كنت بشاور للناس كانت بتشاور لي حتى اصحابي اللي عارفين الموضوع.. حضرتك أنا بسمع.. أنا عندي مشكلة في صوتي بس.





- من مصلحة أي انسان انه يسكت لأن التعبير المستمر السريع الغير محسوب عن أفكارك بيخليك مش لاحق تكون رأي متكامل وناضج.. أنا كنت بسمع حاجة وبسكت بلاقي رأيي بيتحسن تدريجيا.. وف معظم الأحوال كنت بحس ان رأيي مالوش لازمة أوي.. بقول لك ايه.. اسكت احسن.. اللي هو من الآخر كده.. فلتقل خيرا.. أو لتصمت ربنا يشفي كل مريض.. وما يحرمش أي انسان من قدرته على التعبير".



