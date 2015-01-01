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انهيار جزئي بعقار دون إصابات في الإسكندرية (صور)

السبت 06/يوليه/2019 - 09:41 م
انهيار جزئي بعقار دون إصابات في الإسكندرية (صور)
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محمد رجب - دينا حسن
 
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شهدت منطقة عزبة الأعرج التابعة لحي الجمرك بالإسكندرية، اليوم السبت، إنهيار جزئي بعقار، دون حدوث أي من الإصابات.

تلقت غرفة العمليات بحي الجمرك بلاغًا يُفيد بسقوط أجزاء من عقار بزاوية الأعرج من ش إسماعيل صبري، دائرة قسم الجمرك، بدون حدوث أي إصابات، على الفور إنتقلت المهندسة سحر شعبان رئيس حي الجمرك للموقع ومعاينته برفقة فريق هندسي متخصص.

وبالمعاينة وجد أن العقار قديم مكون من أرضي وأربعة طوابق، ولقد سقطت أجزاء من سور سطح الطابق الأخير، الخالي من السكان، ولم تُسفر عن وقوع أي إصابات أو خسائر.

وتم إستدعاء مقاول الهدم والإزالة من خلال إدارة المشروعات بالحي لإزالة الأجزاء الخطرة من العقار، كما تواجد بالموقع المهندس المختص وإدارات؛ المتابعة الميدانية وإشغال الطريق بالحي ووحدة التدخل السريع.

كما تابع قسم شرطة الجمرك بقيادة العميد أشرف ناصر مأمور القسم، تداعيات الواقعة وإتخاذ الإجراءات التأمينية اللازمة للمواطنين بغلق الطريق بالحواجز الحديدية أثناء أعمال الإزالة.

وبعد الإنتهاء من أعمال إزالة الأجزاء الخطرة من العقار تم رفع مخلفات البناء "الرديم" وفتح الطريق للمارة وتوسعة الشارع.

انهيار جزئي بعقار دون إصابات في الإسكندرية (صور)
انهيار جزئي بعقار دون إصابات في الإسكندرية (صور)
انهيار جزئي بعقار دون إصابات في الإسكندرية (صور)
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