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يوسف منصور في أحدث ظهور له مع ابنته

السبت 06/يوليه/2019 - 09:35 م
يوسف منصور في أحدث ظهور له مع ابنته
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الفجر الفني
 
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شارك الفنان يوسف منصور صورة جديدة له برفقة ابنته على صفحته على فيسبوك وقد ترك الزمن علاماته عليه من التقدم في السن.

علق منصور على الصورة وكتب قائلا: "مع ابنتى الجميلة".

يذكر ان منصور احترف لعبة "الكونغ فو" في الصين وأمريكا، ويعتبر أحد رواد أفلام القتال والأكشن خلال التسعينيات، واشتهر في معظم أفلامه بلقب "منصور".

كانت بدايته الفنية حينما عرض عليه المخرج إبراهيم عفيفي المشاركة في الفيلم السينمائي "العجوز والبلطجي" عام 1989، وقدم في الفيلم شخصية "حسن"، والفيلم من بطولة "كمال الشناوي، صلاح قابيل، مديحة كامل" ومن تأليف ماجدة خير الله وإخراج إبراهيم عفيفي.
يوسف منصور في أحدث ظهور له مع ابنته
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