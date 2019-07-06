أحمد موسى عن مباراة مصر وجنوب إفريقيا: لازم المنتخب يفوز حتى لو "الشناوي" هيسجل



وشكر "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، الجمهور والمنتخب المغربي، مشيرا إلى أنه لا أحد توقع خروج المغرب.



وأشار إلى أن ستاد القاهرة به 75 ألف مشجع ولا يوجد موضع لقدم واحد داخل الاستاد، متابعًا: "نحتاج إلى تشجيع مستمر من كافة الجماهير المصرية المتواجدة في ستاد القاهرة كي يفوز المنتخب الوطني بالمباراة ".



وأكمل: "لا توجد مباراة سهلة في أمم أفريقيا وكل المباريات صعبة للغاية"، معلقًا: "لازم المنتخب يفوز ومش مهم مين يسجل أهداف حتى لو كان الشناوي، وكلنا ثقة في لاعبي المنتخب الوطني".



وجه الإعلامي أحمد موسى، رسالة إلى المنتخب المغربي، الذي ودع بطولة كأس الأمم الإفريقية بعد خسارته أمام منتخب بنين قائلًا: "كنا نتمنى وجودكم.. شرفتونا".