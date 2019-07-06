ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

أحمد موسى عن مباراة مصر وجنوب إفريقيا: لازم المنتخب يفوز حتى لو "الشناوي" هيسجل

السبت 06/يوليه/2019 - 09:38 م
أحمد موسى عن مباراة مصر وجنوب إفريقيا: لازم المنتخب يفوز حتى لو الشناوي هيسجل
أحمد موسى
Advertisements
طباعة
داليا الحسين
 
Advertisements
وجه الإعلامي أحمد موسى، رسالة إلى المنتخب المغربي، الذي ودع بطولة كأس الأمم الإفريقية بعد خسارته أمام منتخب بنين قائلًا: "كنا نتمنى وجودكم.. شرفتونا".

وشكر "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، الجمهور والمنتخب المغربي، مشيرا إلى أنه لا أحد توقع خروج المغرب.

وأشار إلى أن ستاد القاهرة به 75 ألف مشجع ولا يوجد موضع لقدم واحد داخل الاستاد، متابعًا: "نحتاج إلى تشجيع مستمر من كافة الجماهير المصرية المتواجدة في ستاد القاهرة كي يفوز المنتخب الوطني بالمباراة ".

وأكمل: "لا توجد مباراة سهلة في أمم أفريقيا وكل المباريات صعبة للغاية"، معلقًا: "لازم المنتخب يفوز ومش مهم مين يسجل أهداف حتى لو كان الشناوي، وكلنا ثقة في لاعبي المنتخب الوطني".
Advertisements
المزيد عن: منتخب مصر مباراه مصر وجنوب افريقيا توك شو احمد موسى
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
نيجيريا
3
x
18:00
2
الكاميرون
مصر
-
x
21:00
-
جنوب أفريقيا
بطولة كوبا أمريكا
الأرجنتين
2
x
21:00
0
تشيلي