أحمد موسى عن مباراة مصر وجنوب إفريقيا: لازم المنتخب يفوز حتى لو "الشناوي" هيسجل
السبت 06/يوليه/2019 - 09:38 م
داليا الحسين
Advertisements
Advertisements
وجه الإعلامي أحمد موسى، رسالة إلى المنتخب المغربي، الذي ودع بطولة كأس الأمم الإفريقية بعد خسارته أمام منتخب بنين قائلًا: "كنا نتمنى وجودكم.. شرفتونا".
وشكر "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، الجمهور والمنتخب المغربي، مشيرا إلى أنه لا أحد توقع خروج المغرب.
وأشار إلى أن ستاد القاهرة به 75 ألف مشجع ولا يوجد موضع لقدم واحد داخل الاستاد، متابعًا: "نحتاج إلى تشجيع مستمر من كافة الجماهير المصرية المتواجدة في ستاد القاهرة كي يفوز المنتخب الوطني بالمباراة ".
وأكمل: "لا توجد مباراة سهلة في أمم أفريقيا وكل المباريات صعبة للغاية"، معلقًا: "لازم المنتخب يفوز ومش مهم مين يسجل أهداف حتى لو كان الشناوي، وكلنا ثقة في لاعبي المنتخب الوطني".
وشكر "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، الجمهور والمنتخب المغربي، مشيرا إلى أنه لا أحد توقع خروج المغرب.
وأشار إلى أن ستاد القاهرة به 75 ألف مشجع ولا يوجد موضع لقدم واحد داخل الاستاد، متابعًا: "نحتاج إلى تشجيع مستمر من كافة الجماهير المصرية المتواجدة في ستاد القاهرة كي يفوز المنتخب الوطني بالمباراة ".
وأكمل: "لا توجد مباراة سهلة في أمم أفريقيا وكل المباريات صعبة للغاية"، معلقًا: "لازم المنتخب يفوز ومش مهم مين يسجل أهداف حتى لو كان الشناوي، وكلنا ثقة في لاعبي المنتخب الوطني".
Advertisements
المزيد عن: منتخب مصر مباراه مصر وجنوب افريقيا توك شو احمد موسى
- فتح أبواب ستاد "برج العرب" لجماهير منتخب مصر قبل المباراة المرتقبة ضد الكونغو (صور)
- 22 ألف مشجع في مباراة الأهلي وتاونشيب
- أحمد موسى للمنتخب: "محتاجين فوز قوي.. مش عاوزين ندخل في حسبة برما"
- "نخطئ ولدينا فرصة للتغيير".. تضامن جماعي من لاعبي المنتخب مع عمرو وردة
- محمد فضل يتفقد ملعب لقاء المغرب وبنين
- كيف استعد رواد "تويتر" لمباراة مصر وجنوب إفريقيا؟ (صور)
- أسر الشهداء في ستاد القاهرة لدعم المنتخب الوطني أمام جنوب إفريقيا (صور)