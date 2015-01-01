الباز: "أعتقد أن الله سيخصص نصف يوم القيامة لمحاسبة القرضاوي" (فيديو)
السبت 06/يوليه/2019 - 10:08 م
كساب أحمد
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قال الإعلامي محمد الباز، إن الشيخ يوسف القرضاوي مفتي جماعة الإخوان، يعتبر النصاب الأعظم باسم الدين، معقبًا: "كانت الناس بتقدمه على إنه رمز للإسلام الوسطي، رغم أنه رمز للإرهاب العتيق".
وتابع "الباز"، خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء السبت، أن القرضاوي قد يكون ممثلًا للانتهازية الدينية، معقبًا: "بيسخر الدين لخدمة أفكاره وأفكار جماعة الإخوان الإرهابية".
ولفت إلى أن "القرضاوي" أكد أن سيدنا جبريل عليه السلام يؤيد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فيما يفعله، معقبًا: "أعتقد أن الله عز وجل سيخصص نصف يوم القيامة لمحاسبة يوسف القرضاوي".
وتابع "الباز"، خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء السبت، أن القرضاوي قد يكون ممثلًا للانتهازية الدينية، معقبًا: "بيسخر الدين لخدمة أفكاره وأفكار جماعة الإخوان الإرهابية".
ولفت إلى أن "القرضاوي" أكد أن سيدنا جبريل عليه السلام يؤيد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فيما يفعله، معقبًا: "أعتقد أن الله عز وجل سيخصص نصف يوم القيامة لمحاسبة يوسف القرضاوي".
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