انتفاضة الديمقراطية تسعى إلى إنهاء الجمود في الجزائر

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يحاول الجزائريون البارزون من مختلف مناحي الحياة صياغة خطة للانتخابات الرئاسية وسط انقسامات داخل انتفاضة الديمقراطية في البلاد.



ويضم مؤتمر اليوم السبت في منتجع بينيم الساحلي غرب الجزائر كل من رئيس الوزراء السابق المعارض علي بن فليس، وقادة الأحزاب الإسلامية، والأكاديميون، والصحفيون وغيرهم من السياسيين.



رغب منظموا المؤتمر في وضع خريطة طريق للانتخابات الرئاسية بشروط المتظاهرين. البلاد في حالة من الجمود السياسي منذ الثورة المذهلة التي ساعدت على طرد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة منذ فترة طويلة في أبريل.



ورفضت شخصيات معارضة بارزة أخرى المشاركة في مؤتمر السبت حيث يريدون دستورًا جديدًا وفترة انتقالية بقيادة شخصيات خارج النظام الحالي قبل إجراء الانتخابات الرئاسية. وقد نظم عشرات الآلاف من الجزائريين احتجاجات جديدة الجمعة وسط إجراءات أمنية مشددة.

