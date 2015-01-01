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الليلة.. المشرف على التنسيق بوزارة التعليم العالي ضيف "مساء dmc"

السبت 06/يوليه/2019 - 01:54 م
الليلة.. المشرف على التنسيق بوزارة التعليم العالي ضيف مساء dmc
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الفجر الفني
 
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تستضيف الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج "مساء dmc"على شاشة dmc، د. سيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف على التنسيق بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى للحديث عن نظام اختبارات القدرات؟.


وكيف يقضي هذا النظام على سماسرة التنسيق؟ وما هى ملامح النظام الجديد لاختبارات القدرات؟ وكيف سيتم توزيع أوائل الثانوية العامة؟ يذاع البرنامج في تمام الساعة 10 مساءا، على شاشة dmc.

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