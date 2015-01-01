"السلمي" يتوجه على رأس وفد برلماني عربي إلى السودان

يتوجه الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي على رأس وفد رفيع المستوى من البرلمان العربي في زيارة إلى جمهورية السودان غداً الأحد 7 يوليو 2019م.





وتأتي الزيارة في إطار وقوف ودعم البرلمان العربي التام لجمهورية السودان ومتابعته باهتمامٍ بالغ تطورات عملية التحول السياسي الذي يشهده السودان في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخه تلبيةً لإرادة الشعب السوداني الكريم، وحرصاً من البرلمان العربي على التواصل مع كافة الأطراف السودانية وتقريب وجهات النظر بينها بما يضمن وحدة السودان وسلامة مواطنيه، وإنهاء الصراع المسلح، وإرساء السلم والأمن، باعتبار السودان دولة لها مكانتها الهامة والمحورية في العالم العربي.





وسيلتقي وفد البرلمان العربي خلال الزيارة مع رئيس المجلس العسكري الانتقالي ونائبه، وممثلين عن قوى الحرية والتغيير، ورؤساء الأحزاب السياسية، وممثلين عن التجمعات الشبابية، وممثلين عن أحزاب دارفور وشرق السودان.



