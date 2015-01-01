الحكومة تنفي خصخصة منظومة التأمين الصحي الجديدة

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء تُفيد باتجاه الحكومة نحو خصخصة منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة وتطبيقها فقط بالمستشفيات الخاصة، وذلك بالتزامن مع بدء المرحلة الأولى من التشغيل التجريبي للمنظومة ببورسعيد.





وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان, التي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لخصخصة منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، مٌوضحةً أن نظام التأمين الصحي الجديد هو نظام تكافلي اجتماعي يتم تطبيقه بالتشارك بين مستشفيات التأمين الصحي والمستشفيات الخاصة، وأن جميع المستشفيات والوحدات الصحية بالمنظومة تخضع لإشراف وزارة الصحة، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف غضب المواطنين.





وأكدت الوزارة، أنه تم تطبيق نظام التوأمة بين المستشفيات الخاصة ومستشفيات منظومة التأمين الصحي الشامل لتطبيق أنظمة الإشراف على إدارة وتشغيل وتدريب العاملين بالقطاع الحكومي على المعايير الدولية بهدف تقديم الخدمة الطبية للمواطن بجودة عالية؛ إيمانًا منها بدور القطاع الخاص الاجتماعي والوطني في تطوير منظومة الصحة في مصر.





وأشارت الوزارة إلى أنه تم التوقيع على اتفاقيات تعاون مع عدد من المستشفيات الخاصة المشاركة في منظومة الصحة الجديدة وهى (كليوباترا، ودار الفؤاد، والمغربي، والسلام الدولي، ومجموعة الاميدا)، بهدف إدارة وتشغيل مستشفيات منظومة التأمين الصحي الجديدة مجاناً دون أي مقابل مادي، مُضيفةً أن هذه الشراكة هي رسالة للعالم كنموذج مُشرف بتكامل وشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، لتنفيذ رؤية الدولة المصرية وقيادتها السياسية, للنهوض بمنظومتها الصحية.



