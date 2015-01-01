الوزراء: لا صحة لتقليل مدة خطبة الجمعة لـ5 دقائق فقط

نفى المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن صدور تعليمات لوزارة الأوقاف بتقليل مدة خطبة الجمعة لـ5 دقائق فقط تيسيراً على المصلين.





وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ‏بالتواصل مع وزارة الأوقاف, والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، ‏مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لتقليل مدة خطبة الجمعة لـ5 دقائق فقط، مُشيرةً إلى أن مدة الخطبة تكون في حدود العشرين دقيقة، وأن تقليل المدة لـ5 دقائق لا يكفي لأداء خطبة الجمعة، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين وبلبلة الرأي العام.





وأوضحت الوزارة، أن خطبة الجمعة في مصر خلال السنوات الماضية مرت بتحولات كبيرة، فبعد أن كانت الخطبة ارتجالية يُعدها كل إمام بنفسه حسب رغبته وميوله، فقد أصبحت مُوحدة يلتزم بنصها كافة الأئمة في مساجد مصر، ويتعرض المخالفون لعقوبات كبيرة تصل إلى الحرمان من حافز بدل صعود المنبر المُقدر بألف جنيه، وإلغاء تصريح الخطابة بالنسبة لغير المعينين.





وأضافت الوزارة، أنها عملت علي تقديم خدمة الخطبة المسموعة أسبوعياً على موقعها الرسمي، في إطار اهتمام الأوقاف بذوي الاحتياجات الخاصة سواء من العاملين بها أو غيرهم من المكفوفين وتيسيرًا عليهم، وإسهامًا في نشر الفكر المستنير عبر وسائل التواصل الحديثة، وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخطبة الموحدة.



