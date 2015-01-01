الوزراء يوضح حقيقة تصدٌر مصر المركز الأول عالميًا في معدلات الانتحار

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء تزعم تصدٌر مصر المركز الأول عالميًا في معدلات الانتحار.





وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والذى نفى تلك الأنباء تماماً، مُؤكداً أنه لا صحة على الإطلاق لما تم تداوله حول تصدٌر مصر المرتبة الأولى عالمياً في حالات الانتحار، مُشيراً إلى أن حالات الانتحار خلال عام 2017 قد بلغت 69 حالة، وأن كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف النيل من الاستقرار المجتمعي.





ومن جانبه يشير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إلى أنه وفقاً للبيانات المتاحة طبقاً لمنظمة الصحة العالمية في تقريرها "الوقاية من الانتحار ضرورة عالمية" لسنة 2016"، يتضح معدل الانتحار في مصر من المعدلات المنخفضة جداً على مستوي العالم حيث تحتل مصر المركز 150 من أصل 183دولة، وهو ما أكده البنك الدولي أيضًا.



