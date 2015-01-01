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البرازيل تعلن استمرار "تيتي" في تدريب المنتخب

السبت 06/يوليه/2019 - 01:34 م
البرازيل تعلن استمرار تيتي في تدريب المنتخب
تيتي
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الفجر الرياضي
 
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أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم استمرار تيتي في منصب المدير الفني للمنتخب الأول، بغض النظر عن نتيجة مباراة الفريق أمام منتخب بيرو المقررة غداً الأحد، في نهائي كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا 2019).

 

وقال الاتحاد البرازيلي في بيان له: "الاتحاد البرازيلي لكرة القدم يعبر عن ثقته في عمل الجهاز الفني للمنتخب البرازيلي بقيادة المدير الفني تيتي ونؤكد أن هذه العلاقة ستستمر".

 

وكانت شائعات قد أثيرت حول إمكانية أن يرحل تيتي (58 عاماً) طواعية عن منتخب "السامبا" الذي يتولى تدريبه منذ 3 سنوات.

 

وكان تيتي قد جدد عقده في العام الماضي ليستمر مع "راقصي السامبا" حتى نهاية كأس العالم 2022.

 

أما مساعد تيتي، سيلفينيو، فسيرحل إلى نادي ليون الفرنسي فيما سينضم إيدو جاسبار، منسق المنتخب البرازيلي، إلى نادي آرسنال الإنجليزي.

 

 

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