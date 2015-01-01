البرازيل تعلن استمرار "تيتي" في تدريب المنتخب
السبت 06/يوليه/2019 - 01:34 م
الفجر الرياضي
Advertisements
Advertisements
أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم استمرار تيتي في منصب المدير الفني للمنتخب الأول، بغض النظر عن نتيجة مباراة الفريق أمام منتخب بيرو المقررة غداً الأحد، في نهائي كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا 2019).
وقال الاتحاد البرازيلي في بيان له: "الاتحاد البرازيلي لكرة القدم
يعبر عن ثقته في عمل الجهاز الفني للمنتخب البرازيلي بقيادة المدير الفني تيتي ونؤكد
أن هذه العلاقة ستستمر".
وكانت شائعات قد أثيرت حول إمكانية أن يرحل تيتي (58 عاماً) طواعية عن
منتخب "السامبا" الذي يتولى تدريبه منذ 3 سنوات.
وكان تيتي قد جدد عقده في العام الماضي ليستمر مع "راقصي السامبا"
حتى نهاية كأس العالم 2022.
أما مساعد تيتي، سيلفينيو، فسيرحل إلى نادي ليون الفرنسي فيما سينضم إيدو
جاسبار، منسق المنتخب البرازيلي، إلى نادي آرسنال الإنجليزي.
Advertisements
المزيد عن: كوبا امريكا تيتي البرازيل اخبار الرياضة
- تيتي: البرازيل وتشيلي أفضل منتخبات أمريكا الجنوبية
- تيتي يستبعد نيمار من مواجهتي روسيا وألمانيا
- منتخبات كأس العالم تجري "البروفة الأخيرة" قبل إعلان القوائم
- البرازيل تواجه سويسرا من أجل مداواة الجرح العميق
- البرازيل تواجه أوروجواي وديا في ملعب الإمارات
- لاعبو البرازيل يخوضوا تدريبات تكتيكية استعدادًا لمواجهة الأرجنتين
- تصرف غريب من مدرب البرازيل على اتهام نيمار بالاغتصاب