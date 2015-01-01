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"مصر للطيران" تتطرح بعض العروض الترويجية لشهر يوليو

السبت 06/يوليه/2019 - 01:35 م
مصر للطيران تتطرح بعض العروض الترويجية لشهر يوليو
صورة أرشيفية
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احمد رفعت صديق
 
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أعلنت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، طرح بعض العروض الترويجية لشهر يوليو من القاهرة إلى عدد من الوجهات في الشرق الأقصى والخليج والشرق الأوسط وواشنطن.

وكما طرحت الشركة تخفيضًا بنسبة 30% إلى طوكيو عند شراء التذاكر حتى 15 يوليو 2019 والسفر حتى 30 يوليو، كما طرحت أسعار خاصة حتى 17 يوليو إلى كل من بانكوك وهونج كونجوبكين وجوانزو ومومباي وأسعار خاصة إلى كل من جدة والمدينة ودبي والكويت والبحرين ومسقط، وأخيرا تخفيض إلى واشنطن بنسبة 10% على درجة رجال الأعمال و25% على الدرجة السياحية، عند شراء التذاكر حتى 20 يوليو والسفر حتى 28 ديسمبر 2019.
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