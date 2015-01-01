الصين تبدء مبادرة حسن النية مع أمريكا
السبت 06/يوليه/2019 - 01:35 م
هالة الشحات
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أفادت مصادر مطلعة أن الدولة الصينية تدرس شراء منتجات زراعية أمريكية كبادرة حسن نية في ظل استئناف المحادثات التجارية بين بكين وواشنطن، كما أنه علي الرغم من أن حجم المشتريات سيكون أقل من ذي قبل،كما ستشمل فول الصويا والذرة ولحم الخنزير.
كما أن الحجم الإجمالي للمشتريات سيعتمد على تقدم المحادثات التجارية، على الرغم من أنه من المرجح أن يكون أقل من الكميات التي التزمت الصين بشرائها خلال الهدنة السابقة، فيما توصل الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينج إلى هدنة، في نهاية الأسبوع، على هامش قمة مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية.
و خلال فترة التهدئة الأخيرة، في ديسمبر، التزمت الصين بشراء أكثر من 20 مليون طن من فول الصويا والذرة ولحم الخنزير من الولايات المتحدة، وذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "بلومبرج".
كما أن الحجم الإجمالي للمشتريات سيعتمد على تقدم المحادثات التجارية، على الرغم من أنه من المرجح أن يكون أقل من الكميات التي التزمت الصين بشرائها خلال الهدنة السابقة، فيما توصل الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينج إلى هدنة، في نهاية الأسبوع، على هامش قمة مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية.
و خلال فترة التهدئة الأخيرة، في ديسمبر، التزمت الصين بشراء أكثر من 20 مليون طن من فول الصويا والذرة ولحم الخنزير من الولايات المتحدة، وذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "بلومبرج".
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