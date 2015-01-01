مصر وجنوب إفريقيا.. التاريخ يعاند أصحاب الأرض أمام الأولاد
السبت 06/يوليه/2019 - 01:31 م
الفجر الرياضي
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يلعب منتخب مصر مع جنوب إفريقيا على استاد القاهرة في الساعة التاسعة مساء اليوم ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية.
ويخوض منتخب مصر البطولة الحالية على أرضه ويتطلع لاستعادة اللقب القاري
الغائب عنه منذ أن توج به في 2010 للمرة السابعة.
ولعب منتخب مصر أمام جنوب إفريقيا 11 مباراة فاز في 4 مباريات فقط
وخسر 6 مباريات وتعادل في مباراة واحدة وهو ما يعني أن التاريخ لا يقف في صالح
أصحاب الأرض.
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