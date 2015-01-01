وكيل "تعليم القليوبية" يتفقد أول عيادة طبية لخدمة العاملين بديوان المديرية والمعلمين (صور)

تفقد طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، يرافقه عددا من قيادات المديرية الاستعدادات النهائية لافتتاح العيادة الطبية لخدمة العاملين بديوان المديرية والمعلمين.





وشدد عجلان خلال متابعته لأعمال التجهيزات للعيادة الطبية على توفير كافة سبل الراحة للعاملين بالعيادة الطبية ومتلقي الخدمة الطبية،وذلك في تجربة هي الأولى من نوعها على مستوى المديريات والمؤسسات الخدمية على مستوى محافظة القليوبية.





وقال إن إنشاء العيادة الطبية يأتي في إطار التيسير على العاملين وتوقيع الكشف الطبي عليهم وصرف العلاج من خلال طبيب وهيئة تمريض تم تكليفها للعمل من قبل التأمين الصحي مشيرا الى ان تلك الخدمة تتم تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية وبالتنسيق مع الدكتور جمال حجاج مدير عام فرع التأمين الصحي بالقليوبية وقيادات الهيئة الذين استجابوا لمطالب المديرية في هذا الشأن .



