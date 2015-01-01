محافظ القليوبية يتفقد مواقف سيارات الأجرة ببنها ويوجه بعمل بنرات بالأجرة الجديدة (فيديو وصور)

Advertisements

تفقد قبل قليل، الدكتور علاء عبد الحليم، محافظ القليوبية، موقف سيارات بنها العمومي لمتابعة ضبط تعريفة الركوب بعد زيادة سعر الوقود حيث قام بالاستماع إلى مشاكل السائقين والمواطنين.



وأمر السائقين بعدم رفع الأجرة على المواطن، ومراعاة ظروفهم، كما طالب من المواطنين بالإبلاغ عن أي سيارة تغالي في سعر الأجرة المحدة التي تم تحديدها لكل موقف.



كما أعطى تعليماته للواء نبيل عدلي، مدير إدارة المرور، بمتابعة جميع مواقف السيارات وشن حملات مستمرة لإحكام السيطرة على من يخالف واتخاذ الإجراءات القانونية.



كما طالب من مدير مشروع المواقف عمل بانرات على المواقف مبين فيها التعريفة الجديدة حتى يكون المواطن على دراية بها كما طالب أيضا بعمل بادج على السيارة موضح فيه أيضا خط السير وسعر الأجرة بالإضافة إلى بحث مطالب السائقين والعمل على حلها.ِ