كروس: لا استطيع الحكم على صفقات الملكي

صرح الألماني توني كروس بأنه لا يستطيع الحكم على صفقات الفريق الاي أبرمها حتى الآن ولكنه أكد​ أنه متفائل بمستقبل الفريق في العودة للمنافسة على البطولات.



وقال كروس في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية : "الفريق دائما في موقع جيد، الإدارة لم توقع مع لاعبين جدد منذ 4 سنوات ورغم هذا اعتدنا على النجاح وبالتأكيد بعد عام سيء بعض الأشياء تتغير وخاصة في ناد مثل ريال مدريد".



وأضاف : "حاليا لا أستطيع الحكم على التعاقدات ولكن أعتقد أن الثقة موجودة في جهازنا الفني الذي يعمل من أجل أن يكون لدينا فريق قوي وعظيم يمكنه القتال على كل الألقاب، حيث سيطرنا في السنوات الأخيرة".