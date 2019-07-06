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ليفربول يقترب من التعاقد مع نجم ريال مدريد

السبت 06/يوليه/2019 - 03:25 ص
ليفربول يقترب من التعاقد مع نجم ريال مدريد
ريال مدريد
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أحمد عصام
 
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اقترب نادي ليفربول الإنجليزي من التعاقد مع اللاعب الإسباني داني سيبايوس لاعب خط وسط ريال مدريد، وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية حالياً.


وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة الماركا، إن ليفربول يجهز 50 مليون يورو لضم سيبايوس في الأيام القليلة المقبلة، خاصة وإن ريال مدريد لن يمانع في بيع اللاعب.


ويرى زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد إن فرصة مشاركة سيبايوس مع الفريق في الموسم الماضي ضئيلة للغاية، ولن يتم الاعتماد عليه كلاعب أساسي مع الفريق الملكي.


ويريد ليفربول تدعيم مركز خط الوسط في الفريق، من أجل المنافسة على بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم القادم.
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