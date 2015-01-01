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إحصائيات المباراة تكشف رقم غريب لمدافعي المغرب

السبت 06/يوليه/2019 - 03:19 ص
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محمد داود الشناوي
 
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كشفت إحصائيات مباراة المغرب وبينين عن رقم غريب لمدافعي المنتخب المغربي رومان سايس لاعب قلب الدفاع والباك الأيمن الملتزم دفاعيًا نبيل درار حيث تواجد سايس في المركز الثالث كأقل نسبة تمرير ناجح في المنتخب المغربي بنسبة 71.3% وجاء في المركز الثاني نبيل درار 70.3% بينما كان الأسوء علي الأطلاق المهاجم يوسف النصيري بنسبة تمريرات ناجحة لم تتجاوز 54%.


وتعد تلك الأحصائية غريبة خاصة أن لاعبي خط الدفاع نادرًا ما يتعرضوا لمواقف تمرير صعبة وبالتالي يكونوا أكثر اللاعبين نجاحًا في التمرير رفقة حراسة المرمي بينما يتعرض لاعبي خط الوسط والهجوم إلي مواقف أصعب وتنخفض دقة التمرير لديهم.


وكانت المغرب قد ودعت بطولة كأس الأمم الإفريقية من دوء الستة عشر بعد الخسارة من منتخب بينين بضربات الجزاء الترجيحية.

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