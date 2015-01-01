شاهد.. بوستر فيلم "ديدو" لكريم فهمي (صورة)





نشر الفنان هشام ماجد، بوستر فيلم "ديدو"، بطولة الفنان كريم فهمي، والمرتقب عرضه قريبًا وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع الصور الشهير "إنستجرام".





ويشهد الفيلم ظهور الثلاثي أحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو كضيوف شرف خلال الأحداث، فى أول اجتماع بينهم منذ انفصالهم قبل 3 سنوات.





"ديدو" تأليف وبطولة كريم فهمى وإخراج عمرو صلاح ويشارك فى بطولته حمدى الميرغنى، أحمد فتحى، محمد ثروت، بيومى فؤاد وعدد آخر من الفنانين.



