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الدقهلية تحدد أرقام لتلقي أي شكاوى طارئة بعد تحريك أسعار البنزين (صور)

السبت 06/يوليه/2019 - 03:45 ص
الدقهلية تحدد أرقام لتلقي أي شكاوى طارئة بعد تحريك أسعار البنزين (صور)
كمال جاد شاروبيم - محافظ الدقهلية
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محمد كشك
 
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أعلن الدكتور كمال جاد شاروبيم محافظ الدقهلية عن تحديدأرقام "0502314880 - 0502327792 - 050231664" لتلقي أي شكاوى، فى غرفة عمليات بديوان عام المحافظة للعمل على مدار 24 ساعة

وشدد المحافظ على إلى أهمية وجود البدائل والحلول لأية مشكلات طارئة بالتعاون والتنسيق فيما بين كافة الاجهزة التنفيذية وأقسام ومراكز الشرطة. 

وكشف الدكتور كمال جاد شاروبيم محافظ الدقهلية عن إنه تم تحديد بداية البنديرة بالنسبة لسيارات التاكسي بالمنصورة بقيمة 6 جنيهات ولكل كيلو متر 125 قرشًا، وسعر المواصلات الداخلية "السرفيس" جنيهان أجرة موحدة للفرد

وشدد شاروبيم، على رؤساء المراكز والمدن ضرورة تكثيف الحملات المرورية للرقابة والمتابعة الجادة ومتابعة إلتزام السائقين بالتعريفة الجديدة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمواقف والإدارة العامة للمرور والتصدي لأية محاولات استغلال المواطنين ومعاقبة المخالفين بكل الحسم والحزم حرصا على صالح المواطنين.

وشدد محافظ الدقهلية على تكثيف الرقابة التموينية على مستودعات الأنابيب ومحطات تموين السيارات، مؤكدا على الغلق الفوري لأي مستودعات أو محطات مخالفة. 

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